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15.01.2019 00:12
Рубрика: Спорт

Рупольдинг на мушке

Назван состав сборной РФ на пятый этап Кубка мира по биатлону
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7764 (6)
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в "Инстаграме" рассказал о составе нашей сборной на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге. Пройдет он с 16 по 20 января.

По сравнению с этапом в Оберхофе у мужчин не произошло никаких изменений. В Германии выступят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Семен Сучилов.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе

Что касается девушек, то место Валерии Васнецовой займет Анастасия Морозова. Компанию ей составят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

В Оберхофе российские биатлонисты завоевали три медали - Логинов победил в спринте, а мужская и женская команды выиграли "золото" в эстафетах.

По итогам четырех этапов Кубка мира в общем зачете лидирует Норвегия. В ее активе 14 медалей. Россия занимает пока четвертую позицию (9 наград).

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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