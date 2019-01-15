Назван состав сборной РФ на пятый этап Кубка мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в "Инстаграме" рассказал о составе нашей сборной на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге. Пройдет он с 16 по 20 января.

По сравнению с этапом в Оберхофе у мужчин не произошло никаких изменений. В Германии выступят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Семен Сучилов.

Что касается девушек, то место Валерии Васнецовой займет Анастасия Морозова. Компанию ей составят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

В Оберхофе российские биатлонисты завоевали три медали - Логинов победил в спринте, а мужская и женская команды выиграли "золото" в эстафетах.

По итогам четырех этапов Кубка мира в общем зачете лидирует Норвегия. В ее активе 14 медалей. Россия занимает пока четвертую позицию (9 наград).