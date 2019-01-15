Названы самые необычные покупки москвичей

Рыцарские доспехи, розовая лодка, банка с тропическими бабочками… Что еще заказывали и приобретали москвичи в новогодние праздники? Специалисты аналитического центра одного из столичных гипермоллов опросили своих арендаторов и составили список необычных покупок.

Например, один из покупателей заказал провод для смартфона в кожаной оплетке, с именной гравировкой и новогодним пожеланием. Встречались и празднично настроенные рыбаки. В надежде приобщить к своему увлечению вторую половинку мужчина захотел купить надувную лодку нежно-розового цвета. Изготовить ее в сжатые сроки не удалось, а в наличии числились только синие, черные, желтые, серые и зеленые лодки.

Удивить необычным сюрпризом хотел и студент московского вуза. Он пришел в торговый центр в поисках нескольких десятков тропических бабочек. Парень собирался держать их в банке до Нового Года и планировал выпустить их под бой курантов. Сделка, правда, не состоялась - подобные шоу обычно стоят бабочкам жизни, поэтому молодому человеку предложили пригласить своих друзей на тематическую выставку. Еще один покупатель долго выбирал самогонный аппарат. Как оказалось, он собирался раскрасить его под хохлому и отправить по почте своим заокеанским друзьям.

В числе самых дорогих подарков - ростовая копия миланских рыцарских доспехов XV века. Цена им - более 200 тысяч рублей, а вес - 20 кг. Самая интеллектуальная покупка - полное собрание сочинений Петра Чайковского. В коллекции - 100 виниловых пластинок, которые продали за несколько десятков тысяч рублей.