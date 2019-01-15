Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин

Все добывающие скважины Минэкономразвития планирует включить в налоговую базу по налогу на недвижимость, - сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен. Если документ будет принят, нефтяников обяжут платить еще один налог.

По нынешнему законодательству скважины относятся к движимому имуществу, а налог на него отменен с 2019 года. Но очевидно, что перенести скважину с места на место без существенного для нее вреда невозможно, а значит, она не является объектом движимого имущества, и должна быть отнесена к недвижимости.

"В настоящее время министерство экономического развития РФ подготовило целый пакет поправок в гражданское законодательство, которым уточняется определение недвижимости и осуществления учета прав на недвижимое имущество", - сообщил Трунин в интервью журналу "Бюджет".