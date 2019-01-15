Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.01.2019,  
11:31
Текст:  Алексей Иванов

NI: почему ракеты "Калибр" беспокоят американских военных

Российские крылатые ракеты "Калибр" обладают двумя качествами, которые волнуют западные военно-морские силы. Они буквально скользят над водой, избегая радиолокационного обнаружения, и, таким образом, у потенциального противника остается меньше времени, чтобы среагировать на угрозу. Кроме того, "Калибры" могут быть установлены даже на небольших кораблях, и поэтому неожиданного удара можно потенциально ждать от любого из них.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Опытный образец новейшего российского ракетного тягача попал на видео

Такое мнение высказало американское издание The National Interest. Оно напомнило, что сейчас разрабатывается новая версия "Калибров" с максимальной дальностью более 4500 километров. Нынешние модификации рассчитаны на 1500-2500 километров в зависимости от стрельбы по морским или наземным целям, и ранее американская разведка уже анализировала, что это означает на практике. С российских военных кораблей, размещенных в Норвежском, Черном, Каспийском и Баренцевом морях, то есть в безопасной зоне около границ РФ, "Калибры" могут закрыть радиус от Франции до Ирана. Также Россия оснащает такими ракетами корабли и подлодки, патрулирующие Атлантику, то есть в зону досягаемости автоматически попадают и города Восточного побережья США.

Основную проблему американское СМИ видит в том, что "Калибры" легко можно приспособить под российские корабли разного типа, в том числе небольшие корветы. Это дает всему флоту новый потенциал в способности сдерживать или уничтожать противника.

Конечно, оговаривается издание, эффективный военный корабль - это нечто большее, чем только ракеты, нужны современные радары, системы управления и так далее. И все же, если "Калибр" сможет превратить даже небольшой российский военный корабль в платформу для уничтожения других кораблей или для наземных атак, это даст ВМФ новые возможности.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: U.S.Navy/wikipedia
Профессор из Австралии разработал лечебный спрей для боевых кораблей 10:36
"Это беспокоит": чем новая версия российского "Калибра" напугала США 14.01.2019
Китай скопировал истребитель F-35 14.01.2019
ВМФ России
Фото: КБ "Борисфен"
Скончался создатель авиадвигателей Александр Саркисов 14.01.2019
Фрегат с возможностями крейсера: что умеет "Адмирал Макаров" 14.01.2019
Фрегат "Адмирал Горшков" приступил к завершающей фазе испытаний 14.01.2019
ракеты
На ракетных позициях США устроили пивную 14.01.2019
Китай испытал гиперзвуковой ракетный двигатель 11.01.2019