Nokia может перевыпустить еще один легендарный аппарат

На рынок может вернуться легендарный телефон Nokia N9. Во всяком случае, на стенде компании Google на международной выставке CES появился очень похожий на него аппарат. Фотографию устройства опубликовала на своей странице в Facebook компания KaiOS Technologies.

Схожий по дизайну телефон был замечен на стенде разработчика рядом с JioPhone и Nokia 8110. На прототипе N9 обнаружился даже логотип Nokia. Дизайн аппарата напоминает внешний вид смартфона N9 2011 года выпуска, который стал первой и единственной моделью Nokia с операционной системой MeeGo на базе Linux.

Предположительно, устройство получит операционную систему KaiOS, которая ориентирована на телефоны. Мобильная платформа поддерживает работу с Google Assistant.

Никаких данных о характеристиках и дате выхода Nokia N9 нет.