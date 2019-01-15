Oppo представит смартфон с 10-кратным зумом

16 января китайский производитель смартфонов Oppo презентует в Пекине гаджет с уникальной камерой, имеющей 10-кратный зум.

На Всемирной конференции по мобильной связи MWC в 2017 году компания была первой, представившей технологию пятикратного оптического увеличения. В ее основе лежит двойная линза, а также модуль-перископ, который служит телеобъективом. Его толщина - всего 5,7 миллиметра.

Однако пока смартфон с подобной камерой на рынке не появился.

В конце прошлого года Oppo запатентовала технологию десятикратного гибридного увеличения. Скорее всего, именно она будет применена в новых гаджетах.

Компания уже отправила приглашения на свое мероприятие, где будет представлена новинка.