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Oppo представит смартфон с 10-кратным зумом

15.01.2019,  
11:21
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: oppo.com Фото: oppo.com
Фото: oppo.com

16 января китайский производитель смартфонов Oppo презентует в Пекине гаджет с уникальной камерой, имеющей 10-кратный зум.

На Всемирной конференции по мобильной связи MWC в 2017 году компания была первой, представившей технологию пятикратного оптического увеличения. В ее основе лежит двойная линза, а также модуль-перископ, который служит телеобъективом. Его толщина - всего 5,7 миллиметра.

Однако пока смартфон с подобной камерой на рынке не появился.

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В конце прошлого года Oppo запатентовала технологию десятикратного гибридного увеличения. Скорее всего, именно она будет применена в новых гаджетах.

Компания уже отправила приглашения на свое мероприятие, где будет представлена новинка. 

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