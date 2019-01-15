Опубликован паспорт нацпроекта "Экология"

Утвержден паспорт Национального проекта "Экология". Он опубликован на сайте Минприроды.

Цель Национального проекта "Экология" - улучшение экологической обстановки в России. По итогам реализации нацпроекта должно быть обеспечено эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.

Нацпроект "Экология" объединяет 11 федеральных проектов со сроком реализации в 2024 году.