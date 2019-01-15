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15.01.2019 14:41
Рубрика: Власть

Отказаться от украинского гражданства станет проще

Текст: Татьяна Замахина
Российские власти уже дали гражданам Украины возможность получить паспорта РФ в упрощенном порядке. А вот отказаться от украинского гражданства далеко не так просто. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который решает проблему, мешающую новым россиянам получить желанную работу в нашей стране.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские власти уже дали гражданам Украины возможность получить паспорта РФ в упрощенном порядке. А вот отказаться от украинского гражданства далеко не так просто. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который решает проблему, мешающую новым россиянам получить желанную работу в нашей стране.

Согласно документу, отказаться от гражданства можно будет на основании добровольного волеизъявления. Заявление нужно направить в полномочный орган Украины (предполагается, что это будет посольство).

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Отказ от украинского гражданства особенно актуален для тех новых россиян, которые хотят поступить в России на государственную или муниципальную службу, работать в правоохранительных органах, на общественной работе и т.п. Однако туда их не берут, и препятствием является наличие гражданства Украины.

Чтобы все-таки поступить на госслужбу или, например, в полицию, экс-украинцу надо получить от киевских властей подтверждение отказа от гражданства. Однако на этом пути Киев поставил почти не преодолимую преграду, напомнил депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия"). Нужно заплатить пошлину и приехать на Украину, явиться на поклон к "пану, который вообразил себя владельцем крепостных душ", отметил он.

Законопроект, в частности, поможет решить проблемы крымчан, которые получили гражданство до воссоединения республики с Россией, сообщил один из авторов, глава комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия"). Дело в том, что крымчане, получившие гражданство РФ после 18 марта 2014 года, признаются людьми без украинского гражданства только на основании письменного заявления. А жители полуострова, которые обзавелись российским паспортом до указанной даты, должны получить подтверждение, что они больше не состоят в иностранном гражданстве.

Пока поправки касаются только указанной категории крымчан, а также украинцев, которые получили российские паспорта. Однако ко второму чтению законопроект предлагается расширить, сообщил Гильмутдинов. "У нас есть такие же проблемы с Молдовой и Узбекистаном. Комитет рассмотрит этот вопрос ко второму чтению", - уточнил он.

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