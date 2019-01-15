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15.01.2019 11:10
Рубрика: Спорт

Овечкин вышел на 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

Текст: Данила Жиляев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил личное достижение в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Он вышел на 14-е место.

Свою 640-ю шайбу Овечкин забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса". Этот гол, правда, не спас "столичных" от поражения со счетом 1:4. Но даже соперники отметили достоинства этого броска.

Фото: РИА Новости
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"Наш вратарь Джейк Аллен отлично сыграл и сохранил нам шансы на победу. Но едва ли хоть один голкипер лиги мог остановить бомбу от Овечкина в начале матча", - прокомментировал эпизод форвард "блюзменов" Дэвид Перрон.

Александр отличился на восьмой минуте, нанеся мощнейший бросок из левого круга вбрасывания - благодаря этому "Вашингтон" вышел вперед. Правда, сохранить лидерство "столичные" не смогли - в начале второго периода россиянин Иван Барбашев сравнял счет, затем по шайбе забросили Брэйден Шенн и Перрон, а точку поставил Владимир Тарасенко.

Фото: Reuters
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Как бы то ни было, даже несмотря на неудачную игру команды, личная статистика Овечкина впечатляет. На его счету стало 640 голов за карьеру - по этому показателю он сравнялся с Дейвом Андрейчуком. Следующая цель Александрf - 656 шайб, именно столько в свое время забросил занимающий 13-ю строчку Брендан Шэнахэн. Напомним, что эта статистика ведется без учета шайб, заброшенных в плей-офф - речь исключительно об играх регулярных чемпионатов.

Ну а возглавляет список с 894-мя голами великий Уэйн Гретцки. По мнению многих экспертов, у Овечкина есть еще достаточно времени и возможностей, чтобы достигнуть этой отметки. Заметим, что россиянин является лучшим снайпером среди всех действующих хоккеистов НХЛ.

Кроме того, Александр вышел на чистое шестое место по голам в большинстве - он 238 раз отличался при численном преимуществе. От лидера - Андрейчука - он отстает совсем ненамного, знаменитый канадский форвард забросил за карьеру 274 шайбы в большинстве. А на пятом месте находится Фил Эспозито - 246.

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