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15.01.2019 15:30
Рубрика: Власть

Патрушев: Британские власти стали знаменосцами антироссийской кампании

Текст: Иван Егоров
Почему Лондон превратился в один из главных центров антироссийской кампании, в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

- Говоря о современной британской политике, следует в первую очередь вспомнить историю. Еще совсем недавно Великобритания была центром империи, правившей пятой частью суши и четвертью населения земли. И потом в одночасье утратила мировое лидерство, уступив место своей бывшей колонии - США. Во время Первой мировой войны Лондон буквально умолял Вашингтон о займах, чтобы избежать дефолта, а в канун Второй мировой У. Черчиллю пришлось "подарить" американцам десятки заморских баз в обмен на корабли, которые в США уже собирались резать на металлолом.

Фото: РИА Новости
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- Сегодня дело дошло до того, что о значимых решениях Белого дома британское руководство узнает из СМИ. При этом Великобритании не удалось сохранить за собой даже роль лидера Старого света. В континентальной Европе уже устали от однобокой и заносчивой политики Лондона, который по старой привычке пытается диктовать свои "правила игры". Подтверждением этому является "Брэкзит", который отрывает британцев от Европы.

- Неудивительно, что, оказавшись в таком уязвимом положении, британские власти приняли решение взять на себя роль знаменосца антироссийской кампании. Тем самым они рассчитывали хоть как-то поднять авторитет действующей власти и сплотить расколотое общество. При этом Великобритания считает себя образцом демократии. Не совсем понятно, правда, как это сочетается, к примеру, с жесткой цензурой в британских СМИ. Уже не говорю о том, что корпорация ВВС вообще превратилась в фабрику по производству "фейковых новостей", вызывающих улыбку даже у самих британцев. При этом справедливости ради надо отметить, что в своей русофобской политике Великобритания не одинока. Правда, ее основные единомышленники находятся в Восточной Европе.

Полностью интервью Николая Патрушева читайте в номере "Российской газеты" от 16.01.2019

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности
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