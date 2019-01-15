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15.01.2019 15:30
Рубрика: Власть

Патрушев не исключил новых провокаций со стороны Киева

Текст: Иван Егоров
В 2019 году власти Украины могут пойти на новые провокации против России, нельзя исключать и силовых действий со стороны киевского режима. Такое мнение в эксклюзивном интервью "Российской газете" высказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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- Администрация США фактически в ручном режиме управляет киевской властью и лично Порошенко. Результаты четырехлетней работы Порошенко на посту главы государства оцениваются скептически даже украинскими экспертами. Не решены наиболее острые внутриполитические проблемы, буксуют реформы в социально-экономической сфере, продолжается конфликт в Донбассе, страна утратила самостоятельность на внешнеполитической арене. Итоги состоявшихся 23 декабря 2018 года в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины местных выборов, на которых наибольшую поддержку со стороны населения получила "Батькивщина", также подтвердили низкий электоральный рейтинг действующего президента. Причем выборы не проводились в 10 украинских областях с традиционно незначительным числом его сторонников.

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- Плачевную картину Порошенко пытается откорректировать через свое позиционирование как неутомимого борца с "кремлевской угрозой". Отсюда - постоянные провокации с целью нагнетания обстановки, обострения напряженности на юго-востоке страны с перекладыванием ответственности на Москву, процесс создания "единой поместной церкви Украины", подразумевающий вывод украинского православия из-под влияния Московского патриархата. Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает. Кроме того, эти провокации используются в международных отношениях. Так, инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе. Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя.

Полностью интервью Николая Патрушева читайте в номере "Российской газеты" от 16.01.2019

Патрушев: В 2018 году в РФ совершен один теракт
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