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15.01.2019 15:00
Рубрика: Власть

Патрушев: В 2018 году в РФ совершен один теракт

Текст: Иван Егоров
О тенденции снижения террористической активности в мире в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

- Терроризм занимает особое место в ряду современных вызовов мировой безопасности, прежде всего, в силу его глобальной природы. Причем Россия столкнулась с ним одной из первых, еще в середине девяностых годов. Влияние террористических угроз было в то время настолько сильным, что создавало реальную возможность не только серьезной дестабилизации обстановки, но и разрушения российской государственности. Именно поэтому в стране была создана общегосударственная система противодействия терроризму. В своих обращениях к международному сообществу Россия неоднократно призывала к объединению усилий в борьбе с этим злом, к выработке под эгидой ООН единых подходов к оценке террористических угроз, исключающих применение двойных стандартов в данной сфере.

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- Как результат - тенденция снижения террористической активности в мире. В пиковом, с точки зрения деятельности террористов, 2014 году число терактов достигало почти 16 тысяч, но уже второй год подряд их число колеблется около отметки в 10 тысяч. На Ближнем Востоке за пять последних лет снижение произошло в два раза, что напрямую связано с ситуацией в Сирии, где уничтожены или рассеяны основные формирования террористов, начался процесс национального примирения. Примерно на треть за эти годы снизилась террористическая активность в Южной Азии.

Фото: ФСБ РФ
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- Вместе с тем в Афганистане ее масштабы являются самыми большими в мире. Более 15 лет нахождения американцев в этой стране привели к деградации ситуации. В Европе террористическая активность возросла. Здесь террористы под видом беженцев воспользовались миграционным кризисом, как прикрытием.

Фото: depositphotos.com
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- На этом фоне обстановка в России выглядит достаточно стабильной. За пять лет террористическая активность в стране снизилась более чем в 20 раз. В 2018 году в стране совершено 9 преступлений террористической направленности и один теракт. Снижение террористической угрозы связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов в нашей стране, в результате чего предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 терактов.

Полностью интервью Николая Патрушева читайте в номере "Российской газеты" от 16.01.2019

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Терроризм Антитеррор Президент Совет Безопасности
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