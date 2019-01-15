Снежный ком, упавший с крыши автобусной остановки на голову пенсионерке, обошелся управляющей компании в четверть миллиона рублей. Пожилая женщина провела несколько дней в больнице, затем долгое время лечилась за свой счет. Фемида присудила ей компенсацию и материального, и морального ущерба.

ЧП произошло в феврале прошлого года в центре города Боровичи. За уборку снега в этом районе отвечала одна из управляющих компаний. Однако ее руководство не спешило решать вопрос с компенсацией, даже получив уведомление о возбужденном исполнительном производстве.

- Тогда судебный пристав наложил арест на расчетный счет организации, - рассказала ведущий специалист-эксперт УФССП России по Новгородской области Ольга Александрова. - Накануне Нового года пенсионерке перечислили деньги.

По словам начальника юридического отдела Новгородского правового центра Максима Димитрова, все граждане, которые упали на скользком тротуаре, получили удар сосулькой или снежным комом, имеют большие шансы возместить вред, причиненный здоровью. Важно зафиксировать, что ЧП произошло именно в данное время и в данном месте. Для этого можно вызвать "cкорую помощь" или участкового, зафиксировать повреждения в больнице, а затем представить документы в суде.