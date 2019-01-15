Пентагон продлил срок пребывания военных на границе с Мексикой

В связи с миграционным кризисом министерство обороны США продлило сроки размещения американских войск на границе с Мексикой до 30 сентября 2019 года.

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана. Уточняется, что Шанахан одобрил продление в ответ на запрос министерства национальной безопасности. Ранее срок дислокации военных США на южной границе завершался 31 января 2019 года.

Сейчас на американо-мексиканской границе находятся 5,6 тысячи американских военнослужащих, пишет ТАСС. Они оказывают поддержку таможенникам США. Белый дом разрешил им применять силу в случае возможных нападений мигрантов.

Напомним, 18 октября президент США Дональд Трамп пообещал с помощью армии закрыть южную границу страны, если мексиканские власти не остановят идущий по их территории поток мигрантов из стран Центральной Америки. В ноябре Трамп подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. Основанием для указа была названа необходимость остановить движущиеся в сторону США караваны.