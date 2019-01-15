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15.01.2019 11:54
Рубрика: Власть

Песков назвал цель угроз ввести санкции из-за "Северного потока-2"

Текст: Кира Латухина

Санкции - не бирюльки, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Угрозы ввести ограничения в связи с реализацией проекта "Северный поток-2" - попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, пояснил он.

Конспирологией назвал представитель Кремля утверждения, что между лидерами России и США есть сговор, а санкции - игра в бирюльки, которая в итоге закончится. "Это конспирология, которая к реальности не имеет отношения", - сказал он.

"Америка попала в уникальную для себя ситуацию: там раскол и в обществе, и в правительстве", - продолжил Песков. В результате возникли сложные условия, в которых приходится работать Дональду Трампу.

Фото: Томас Юджстер/РИА Новости
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"Санкции - это не бирюльки, а очень серьезная вещь", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Вот, например, нам угрожают ограничениями в связи с реализацией проекта "Северный поток-2". Это неприкрытая попытка обеспечить конкурентное преимущество для американского сжиженного газа, который дороже российского. И заставить европейцев покупать именно его", - пояснил он.

На вопрос об ответных шагах и о том, есть ли у Москвы что-то, чем можно "надавить" на США, чтобы введение санкций стало для них болезненным, Песков напомнил, что Россия больше 40 лет живет под ограничениями, в том числе и со стороны США. "В 1974 году была принята поправка Джексона-Вэника. Как только ее отменили, сразу появился "закон Магнитского". И так далее", - заметил он.

"Но, несмотря на то, что США - самая крупная в мире экономика, у них нет инструментов, которые могут вынудить Россию отказаться от своей суверенной политики, - заверил представитель Кремля. - Задействовав даже такой арсенал всевозможных ограничений, американцы с этой задачей не справились". "Санкции же ничего не изменили! - продолжил он. - Точно так же и у нас нет рычагов, способных заставить американцев отказаться от своей линии".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Газопровод "Северный поток-2"
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