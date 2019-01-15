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15.01.2019 11:40
Рубрика: Власть

Песков назвал самые важные темы для Путина

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин считает приоритетом ситуацию в стране. Но и международная политика требует внимания - много "горячих точек" и застарелых проблем.

О том, какой вопрос из международной повестки волнует сейчас Владимира Путина больше всего, в интервью "АиФ" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Все-таки прежде всего президента волнует то, что творится у нас в стране. Так всегда было", - подчеркнул Песков. Но международные дела тоже, конечно, неотъемлемая часть его работы, продолжил он.

"Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные. Отношения с Украиной и с США остаются нашими застарелыми проблемами, и они постоянно в поле зрения президента", - заметил представитель Кремля.

"Активность международной жизни за последние годы выросла в разы, - констатировал Песков и сравнил: - Если раньше провести два-три телефонных разговора в неделю с каким-то международным партнером было очень трудно, то сейчас это нормальная практика". "Вы сами видели: например, Александр Григорьевич Лукашенко в преддверии Нового года был в Москве дважды, с перерывом в трое суток", - привел он пример.

Власть Работа власти Президент
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