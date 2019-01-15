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15.01.2019 12:11
Рубрика: Власть

Песков назвал способ прекратить конфликт на Донбассе

Текст: Кира Латухина

Если к власти на Украине придет партия мира и дипломатии, есть все шансы на прекращение конфликта. О будущем Донбасса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью "АиФ".

"Дела действительно плохи, - говоря про украинский кризис, констатировал представитель Кремля. - По крайней мере, мы не слышим на украинской политической арене голосов, которые призывали бы к трезвости, к тому, чтобы решать накопившиеся проблемы путем диалога, а не путем конфронтации".

По мнению Пескова, для того, чтобы ситуация сдвинулась с места, необходимо, чтобы Киев разобрался с последствиями своей гражданской войны и пересмотрел курс на полное отторжение двух крупнейших регионов Украины. Только тогда, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Украина пойдет на реализацию Минских договоренностей. "Без этого куда-то сдвинуться будет очень тяжело", - добавил Песков.

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"Новое обострение отношений с Киевом сейчас связано с предвыборной кампанией Порошенко, - объяснил представитель российского лидера. - Он отчаянно стремится догнать по рейтингу Тимошенко. Для этого ему нужны самые разные приемы, в том числе и такие, как провокация в Керченском проливе".

Несмотря на все упомянутые проблемы, Песков подчеркнул, что украинцы остаются близким народом для нас, об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин. По мнению представителя Кремля, межгосударственные конфликты не должны это изменить.

На вопрос, насколько вероятно, что Донбасс превратится в замороженный конфликт на десятилетия, пресс-секретарь российского лидера пояснил: "Это будет зависеть от Киева, от того, будет ли там у власти партия войны. В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет".

"Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс", - заключил он.

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