Песков объяснил отсутствие смартфона у Путина

У Путина нет мобильного телефона из соображений безопасности, сказал в интервью "Аргументам и фактам" пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", - пояснил представитель Кремля, добавив, что президент спокойно обходится без сотовой связи, а информацию черпает из СМИ и из интернета.

Песков также поделился с журналистами своим отношением к соцсетям. Как выяснилось, он никогда не заходил в Facebook, "Одноклассники", и как выглядит "ВКонтакте", не имеет представления. "У меня нет такой потребности, и я не хочу себя заставлять", - пояснил он.

Песков также считает, что пользователи соцсетей ставят под угрозу свои персональные данные. Речь, в том числе, идет о любителях Instagram, пользовательское соглашение которого практически никто не читает.

Сам Instagram Песков назвал гениальным изобретением, но отметил его уязвимость: профиль по решению представителей компании может быть закрыт в любой момент. В пример он привел страничку Рамзана Кадырова, которая была заблокирована без объяснения причин.