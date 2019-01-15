Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".

Глава государства выбрал именно этот банк, поскольку тот в числе первых попал под антироссийские санкции после присоединения Крыма к России, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Размер военной пенсии Песков не уточнил, пояснив, что не обладает этой информацией. Он также напомнил, что уровень зарплаты президента и премьер-министра устанавливается президентским указом.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, как часто Путин пользуется наличными. По его словам, это происходит не чаще пары раз в год - например, если президент заходит в кафе во время катания на горных лыжах.