Почему гневный пассажир остался без бонусных миль Аэрофлота

Сотни ботов атаковали аккаунты Аэрофлота в соцсетях, парализовав их прямую деятельность - общение с пассажирами.

А началось все с того, что бизнесмен и активный клиент Аэрофлота Александр Соколовский остался без бонусных миль, поскольку после одного из полетов был настолько раздражен, что не захотел держать себя в рамках элементарных приличий.

Дело было 30 ноября прошлого года. Самолет Аэрофлота, летевший из Москвы в Ниццу, по технической причине совершил вынужденную посадку в Вене. Пассажиры рейса были размещены в здании аэровокзала согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании, им предоставили питание и напитки.

Воздушное судно было отстранено от полетов, поэтому для скорейшей доставки пассажиров в аэропорт Ниццы было принято решение отправить их в Москву, и оттуда другим бортом - в Ниццу. Данный вариант был оптимальным, позволяющим минимизировать время задержки для пассажиров.

Вот, собственно, и все. Конечно, многие пассажиры этим происшествием были раздосадованы и раздражены, но при этом только г-н Соколовский посчитал себя вправе нецензурно оскорблять авиакомпанию, ее сотрудники должны безропотно терпеть любые выходки премиального клиента - участника программы Аэрофлот Бонус. Свои "обращения" он размещал в Instagram, вел эфир, сдобренный отборным матом.

Реакция авиакомпании была вполне ожидаемой: в соответствии с пунктом 7.5 правил программы Аэрофлот Бонус, Соколовского лишили статуса участника этой программы - за использование ненормативной лексики и оскорбительных высказываний в адрес авиакомпании, которые унижают ее сотрудников. Начисленные ему в качестве бонуса за лояльность мили были аннулированы. Но история на этом не закончилась.

14 января Соколовский обнаружил, что его счет в программе Аэрофлот Бонус аннулирован. При этом по странному стечению обстоятельств именно в этот день в аккаунты Аэрофлота посыпались однотипные оскорбительные комментарии с фейковых аккаунтов (ботов). Абсолютное большинство профилей, с которых поступали обращения, - пустые или с минимальным количеством публикаций, закрытые или принадлежат, вероятнее всего, школьникам, или являются онлайн-магазинами, то есть не принадлежат реальным людям или клиентам авиакомпании.

В пресс-службе Аэрофлота ситуацию оценили таким образом: "Мы видим, что вчера наши аккаунты в соцсетях были подвергнуты атаке сотен ботов, которые парализовали их прямую деятельность - общение с пассажирами. Все сообщения от ботов носили оскорбительный характер и были посвящены теме лишения Александра Соколовского миль".

Учитывая род деятельности г-на Соколовского, для него это, судя по всему, не составило бы большого труда. Он - IT-специалист, основатель Tooligram (сервис для продвижения в Instagram, который обеспечивает безлимитное количество аккаунтов для работы), ему доступны smm-сервисы, позволяющие при желании организовать бот-атаку.

Между прочим, адвокат Сергей Жорин в своем твите напомнил о существовании статьи 282 УК РФ, в которой речь идет о "возбуждении ненависти или вражды по отношению к социальной группе" - бот-атака как раз и распаляла эти не лучшие чувства и настроения в отношении Аэрофлота.

Думается, этот неприглядный случай отсылает нас к несовершенству законодательства, связанного с безопасностью в интернете. Констатируем: по чьей-то прихоти удается так легко устраивать бот-атаки даже на крупную госкомпанию, беспрепятственно дезорганизовывать ее работу в соцсетях, что в итоге наносит ущерб ее репутации. Согласитесь, на это необходимо жестко реагировать.