"Почта России" возобновила продажи пива

В отделениях "Почты России" опять продают пиво, подтвердили "РГ" в ведомстве.

В сельской местности почтовое отделение - это не только место, где можно получить посылку или пенсию, но и торговая точка, предлагающая вещи первой необходимости: мыло, стиральный порошок и продукты с большим сроком годности. С недавнего времени ассортимент пополнился еще и пивом.

Спрос на товары всегда есть, так как зачастую, кроме почтового отделения как точки торговли, в деревне ничего и нет. "Почта России" не нарушает нормативов и требований. У предприятия есть разрешения на продажу практически всего спектра продукции.