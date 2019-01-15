Опорный полузащитник "Ростова" Артур Юсупов снова будет играть за "Динамо". На какой срок заключен контракт - не сообщается.

Юсупов выступал за "бело-голубых" с 2009 по 2015 год. Покидал он команду с небольшим скандалом, отказавшись подписывать новое соглашение. Из "Динамо" Артур ушел в "Зенит", но закрепиться в составе команды из Санкт-Петербурга ему так и не удалось. В 2017 году футболист отправился в аренду в "Ростов", а затем заключил полноценный контракт с "желто-синими".

Юсупов - первый новичок "Динамо" в зимнее межсезонье. Кто еще усилит москвичей, пока неизвестно. По разным данным, клуб ведет переговоры с бывшим полузащитником "Спартака" и болгарином Ивелином Поповым. Не исключен вариант с возвращением на правах аренды Александра Ташаева, выступающего за "красно-белых".

Кроме того, динамовцы заинтересованы в приглашении форварда "Халл Сити" малийца Нуа Дико, который в нынешнем сезоне забил лишь один мяч.