Слухи об участии россиян в подавлении протестов в Судане опровергли

Российские военные специалисты не принимали никакого участия в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Об этом завили в посольстве РФ, комментируя "фейки", появившиеся в британской прессе.

"Со всей ответственностью заявляем, что российские специалисты из негосударственных структур какого-либо участия, как заявляют ряд недобросовестных западных СМИ, в подавлении протестных выступлений в Судане не принимают по определению", - цитирует РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Владимира Томского. Он подчеркнул, что российские советники занимаются исключительно обучением сотрудников местных спецслужб.

Никто этого не скрывает, а потому "вбросы в британской Times и ей подобных о российских наемниках носят откровенно фейковый характер", подчеркнул дипломат. По его словам, все это делается в целях демонизации России.

Напомним, с середины декабря прошлого года по Судану прокатилась волна массовых акций протеста. Местные жители вышли на улицы в знак протеста против значительного повышения цен на топливо, хлеб и муку, дефицита продуктов питания. Для разгона демонстраций полиция применила слезоточивый газ. Согласно последним данным, в столкновениях погибли 24 человека.