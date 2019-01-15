Пожар возник на территории Киево-Печерского заповедника

Возгорание произошло в двухэтажном заброшенном здании, которое является частью Киево-Печерского заповедника. Пламя вспыхнуло в одной из комнат второго этажа и перебросилось на крышу.

Представитель Украинской православной церкви архиепископ Климент заявил, что неизвестный человек, предположительно без определенного места жительства, проник в заброшенное здание монастырского комплекса.

В настоящее время пожар, распространившийся на площадь 400 квадратных метров, локализован. Сам монастырь не пострадал, передает РИА Новости.

Киево-Печерская лавра является старейшим монастырем Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.