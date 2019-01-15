Правительство избавит регионы от лишних расходов

Минэкономразвития по поручению правительства провело основательную ревизию того, на что расходуются деньги из региональных бюджетов, и выдвинуло 57 предложений. Они вошли в проект "дорожной карты" по "ревизии полномочий" регионов, из них 44 получили поддержку либо профильных ведомств, либо минюста или минфина, а 13 инициированы самим минфином.

В такой стране, как Россия, региональным властям нужно разрешить в ряде случаев отступать от прописанных федеральным центром обязательных требований, считают в минэкономразвития. Фото: photoxpress

Они касаются увеличения финансирования федеральных мер социальной поддержки, которые реализуются регионами, четкого разграничения полномочий субъектов РФ и федерального центра, права в некоторых случаях отступать от ряда федеральных требований и так далее. Все это должно снять часть нагрузки с региональных бюджетов. При этом минэкономразвития сопроводило публикацию предложений отзывами всех заинтересованных ведомств (редкий уровень открытости). Первоначальный пакет из 114 предложений затрагивал, по данным "РГ", расходы регионов на три триллиона рублей (четверть расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ), после ожидаемой критики со стороны других ведомств перечень заметно сократился.

Первоначальный проект ревизии полномочий регионов затрагивал расходы на три триллиона рублей по 114 позициям

Из наиболее дорогостоящих полномочий в нем осталось предложение об изменении подходов к льготному лекарственному обеспечению - четко разграничить финансовые обязательства в этой сфере между федеральным и региональными бюджетами, увеличить нормативы затрат (позиция минздрава не отражена). Очевидно, что речь может идти о дальнейшей передаче в федеральный бюджет финансирования самых сложных и редких орфанных заболеваний. Выпали из перечня расходы на обязательное медстрахование пенсионеров, неработающих граждан и детей, хотя, как ранее писала "РГ", минфин был готов рассмотреть вопрос о поэтапной передаче части этих расходов на федеральный уровень в бюджетном цикле 2020-2022 годов.

Из других предложений можно отметить увеличение субвенций регионам на охрану объектов культурного наследия федерального значения; закрепление на законодательном уровне круга граждан, которые имеют право бесплатного посещения музеев - приказами Минкультуры перечень таких лиц постоянно расширяется без учета того, сколько это стоит регионам.

Глава минэкономразвития Максим Орешкин хочет снять избыточные требования к регионам, чтобы они имели больше гибкости. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

К сокращению затрат регионов на капитальное строительство могла бы привести реализация предложения сделать ряд стандартов и правил из техрегламента "О безопасности зданий и сооружений" необязательными. Существенным для регионов является также предложение провести инвентаризацию приказов минздрава "на предмет отмены их излишней детализации", частичного исключения из требований наличия немедицинского оборудования и мебели, а также возможности учета особенностей территории и демографического состава населения (так, в фельдшерско-акушерском пункте должен быть пеленальный стол, при этом в отдельных населенных пунктах живут только пенсионеры). Вместе с тем отсутствует аналогичный пункт в отношении школьных зданий, на излишние требования к которым жаловались губернаторы.

Очевидно спорным является предложение о лишении права сельских учителей на компенсацию расходов на жилье "в связи с ранее принятыми решениями по повышению оплаты труда педагогических работников" (аналогичное решение предлагается проработать в отношении медработников).

Что говорят в регионах

Вопрос финансовых взаимоотношений с центром, передела полномочий - один из самых болезненных. Власти на местах под разными предлогами отказываются комментировать эту тему, особенно если речь заходит о том, кто платит за льготы, опасаясь завтра лишиться финансирования. В регионах-донорах, которые приняли на себя ряд дополнительных социальных обязательств, помимо прочего, рассчитывают, что их не затронет отмена отдельных затратных полномочий. Но ранее в интервью "РГ" директор департамента межбюджетных отношений минфина Лариса Ерошкина говорила, что "если субъект РФ - донор, он может финансировать из своего бюджета больший круг полномочий, который считает для себя приоритетом".

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края:

- Помимо обеспечения льготников лекарствами и выплат субсидий на содержание жилья сельским педагогам с регионов можно снять требование содержать объекты культурного наследия федерального уровня. Размер субвенций регионам, которым передаются на содержание памятники, достаточно скромный. При этом каждому субъекту РФ необходимо содержать еще и объекты культурного наследия регионального и местного значения. Это тяжелое бремя. В результате многие памятники годами остаются в плачевном состоянии, поскольку не хватает средств на их содержание.

Марина Бастрыкина, начальник отдела лекарственного обеспечения фармацевтической деятельности Минздрава Астраханской области:

- Коридор стоимости препаратов для лечения редких заболеваний довольно большой, в некоторых случаях упаковка препарата может стоить до 400 тысяч рублей, есть пациенты, на лечение которых нужно 2,5-3 млн рублей в месяц.

Централизованные закупки могли снизить цену препаратов за счет крупного опта.

Подготовили Алексей Трапезников, Елена Мационг, Руслан Мельников.