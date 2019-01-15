Премьер Абэ объявил о визите в Россию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о визите в Россию. По словам политика, он с 21 по 24 января посетит РФ и Швейцарию. Об этом глава японского правительства рассказал в ходе общения с представителями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, передает агентство Киодо.

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ пообщаются 22 января в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута 15 января по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно. Руководитель японского кабмина сделает остановку в российской столице по пути на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - уточнили предстоящую повестку разговора лидеров в Кремле.

Ожидается, что стороны затронут вопросы, связанные с заключением мирного договора между государствами.