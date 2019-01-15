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15.01.2019 08:02
Рубрика: Власть

Премьер Абэ объявил о визите в Россию

Текст: Александр Ленин
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о визите в Россию. По словам политика, он с 21 по 24 января посетит РФ и Швейцарию. Об этом глава японского правительства рассказал в ходе общения с представителями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, передает агентство Киодо.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров: У РФ и Японии сохраняются разногласия по мирному договору

Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ пообщаются 22 января в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута 15 января по итогам переговоров министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Таро Коно. Руководитель японского кабмина сделает остановку в российской столице по пути на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях", - уточнили предстоящую повестку разговора лидеров в Кремле.

Ожидается, что стороны затронут вопросы, связанные с заключением мирного договора между государствами.

Глава МИД Японии выразил надежду на встречу с Лавровым в феврале
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