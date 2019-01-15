Путин встретился с президентом Зимбабве

Зимбабве является для России важным партнером в Африке. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который впервые приехал в Москву с официальным визитом. В повестке - прежде всего вопросы экономического сотрудничества. По итогам переговоров в Кремле ожидается подписание ряда коммерческих контрактов.

Лидер южноафриканской страны приехал в Россию с двухдневным визитом. С погодой в России ему, можно сказать, повезло. В Москве всего ноль градусов и небольшой снег. Теплый прием высокому гостю устроили и на церемонии в Кремле, куда лидер африканского государства пришел в шарфе в цветах национального флага.

"Зимбабве - важный партнер России в Африке", - отметил в приветственном слове Владимир Путин.

"Совсем недавно вы одержали убедительную победу на выборах. Народ вашей страны ожидает эффективной работы. И мы готовы сделать все, чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим странам, нашим народам, с тем, чтобы это было значимым, весомым вкладом в реализацию тех планов, той программы, которую вы для себя сформулировали", - заявил российский лидер.

Эммерсон Мнангагва, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров намерен обсудить конкретные вопросы сотрудничества стран в сфере экономики. Он напомнил, что Зимбабве "находится под гнетом санкций западных стран" и переживает непростое время.

Мнангагва возглавил страну после отстранения от власти Роберта Мугабе, руководившего Зимбабве 37 лет. Это его первый официальный визит в Россию, но не первая встреча с Владимиром Путиным. Президенты встречались в июле на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). И вот теперь - переговоры в Кремле.

В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.