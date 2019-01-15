Путину пообещали подарить композитную клюшку "Россия"

Владимиру Путину показали новые российские хоккейные клюшки. Они сделаны из композитных материалов и намного легче, дешевле и прочнее своих зарубежных аналогов. Во вторник накануне заседания Агентства стратегических инициатив российский президент посетил выставку, которая иллюстрирует новую инициативу агентства "100 городских лидеров".

В частности Путину показали стенд Клуба лидеров по продвижению бизнес-инициатив АСИ. На нем была представлена серия клюшек, посвященных российскому оружию, которые назывались С-400, АК-47, Т-90. Путин присмотрелся к клюшке с надписью "Россия".

"Вы, по-моему, такой играли", - обратился к президенту руководитель направления АСИ "Новый бизнес" Артем Аветисян. Путин кивнул. В ответ представители АСИ пообещали ему подарить понравившуюся клюшку.