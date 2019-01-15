Раскрыты неожиданные сведения о следующем iPhone

Компания Apple может в сентябре этого года представить обновленный iPhone, основной особенностью которого станет разъем для питания и передачи данных USB-C. Он заменит появившийся еще в iPhone 5 порт Lightning.

Напомним, что универсальный разъем USB-C уже используется в других девайсах Apple, а именно в планшетных компьютерах iPad Pro нового поколения. Помимо нового порта, в них появилась система Face ID, заменившая Touch ID.

О грядущем возможном нововведении в новых яблочных смартфонах сообщил японский блог Mac Otakara, инсайды которого часто находили свое подтверждение. Ресурс ссылается на собственные источники среди поставщиков комплектующих, с которыми ему удалось пообщаться в ходе выставки CES 2019 в Лас-Вегасе.

Помимо этого, стало известно, что Apple готовит к выходу плееры iPod седьмого поколения. Хочется верить, что они по-прежнему будут оснащаться 35-мм разъемом для наушников.