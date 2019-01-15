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15.01.2019 13:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

За варениками в валенках

В Центральной России развивают гастротуризм
Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Экономика Центрального округа №7764 (6)
Сразу два фестиваля Центральной России вошли в топ-5 интересных событий на старый Новый год. Наряду с закрытием столичного "Путешествия в Рождество", по мнению экспертов аналитического агентства "ТурСтат", всем стоит посетить фестиваль вареников в Белгороде и фестиваль валенок в Рязани.
Фото: Николай Черкасов/ РГ Гостей в регионы привлекают и аппетитными блюдами. Фото: Николай Черкасов/ РГ
Гостей в регионы привлекают и аппетитными блюдами. Фото: Николай Черкасов/ РГ

Популярность и признание белгородские вареники получили в прошлом году на первом подобном празднике. Тогда примерно полтора центнера традиционного для приграничного региона блюда сварили и съели на главной площади города. В этот раз - и того больше. Изначально планировали приготовить 2019 порций - встретить, так сказать, Новый год. Однако двухдневный фестиваль, стартовавший в морозную и солнечную субботу, показал - этого количества для всех желающих маловато будет.

Фото: Руслан Журкин/ РГ
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- Нет у нас вареников больше, - посетовала одна из продавщиц. - Все съели, и полуфабрикатов нет: раскупили. Зато остались блинчики, шашлыки. Очень вкусные!

Традиционные вареники с творогом и ягодами, картошкой и грибами соседствовали на большом белгородском столе с совсем экзотическими для этих краев - например, с начинкой из адыгейского сыра. Немного солоноватые, они тоже пользовались популярностью.

Зарабатывать на кулинарных традициях стали даже в отдаленных селах, где проходят свои фестивали

На фестивале "Рязанский валенок", пусть и негастрономическом, тоже никто не остался голодным. В принципе, в анонсе любого новогоднего мероприятия так или иначе говорилось о праздничном меню. Даже новогодняя столица страны - Тула - помимо традиционных пряников, предложила и особенные пирожки, и разнообразные блины. А в тех городах, которые славятся своими кулинарными традициями, точно не отдыхали: готовили и угощали.

Фото: Якутск.рф
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Зарабатывать на кулинарных традициях стали даже в отдаленных селах. Так, под Курском, в селе Пушкарном, устроители традиционных гусиных боев, которые проводят тут на Рождество во уже лет сто, предложили гостям гусятину по-курски. В региональном Центре развития туризма рассказали, что готовят мясо птицы по рецепту супруги поэта Афанасия Фета. И это не просто блюдо, которое можно попробовать только там, но и своеобразный сувенир.

- Каждый регион интересен кулинарными традициями или своеобразной интерпретацией знакомых блюд, - отмечает глава Ассоциации гастрономического туризма Андрей Парамонов.

За последние несколько лет в объединение вошли десятки регионов страны и множество фестивалей, которые порой даже повторяют друг друга. Одних блинов или картошки за год можно отведать в разных уголках Центральной России, и везде эти блюда будут разными.

Белгородка Елена Лукина уверена: дело даже не в своеобразии рецептов, а в том, что праздничное настроение подстегивает узнавать больше не столько о еде, сколько о традициях и обычаях, секретах приготовления.

Фото: iStock
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- От нас город Суджа Курской области совсем недалеко, да только там нам предложили вареники "с дырочкой", - рассказывает она. - Все говорят, что кухня - это важная часть туристической инфраструктуры, а я думаю - это локомотив для всей отрасли.

Статистика подтверждает ее слова: по данным Ростуризма, треть всех денег, запланированных на путешествие, россияне тратят именно на еду, порой даже выбирая не такие звездные гостиницы или вовсе отдавая предпочтение дешевым хостелам.

Прямая речь

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- Гастрономический туризм - одно из самых перспективных направлений. Исходная база пока в России крайне низкая - на него приходится два-три процента от общего турпотока, но динамика может быть высокой: среднемировой показатель - от 15 процентов и выше. Основная проблема - отсутствие турпродуктов, ликвидных, конкурентоспособных. Должно быть больше возможностей и предложений такого рода от туроператоров.

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