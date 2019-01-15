Популярность и признание белгородские вареники получили в прошлом году на первом подобном празднике. Тогда примерно полтора центнера традиционного для приграничного региона блюда сварили и съели на главной площади города. В этот раз - и того больше. Изначально планировали приготовить 2019 порций - встретить, так сказать, Новый год. Однако двухдневный фестиваль, стартовавший в морозную и солнечную субботу, показал - этого количества для всех желающих маловато будет.
- Нет у нас вареников больше, - посетовала одна из продавщиц. - Все съели, и полуфабрикатов нет: раскупили. Зато остались блинчики, шашлыки. Очень вкусные!
Традиционные вареники с творогом и ягодами, картошкой и грибами соседствовали на большом белгородском столе с совсем экзотическими для этих краев - например, с начинкой из адыгейского сыра. Немного солоноватые, они тоже пользовались популярностью.
На фестивале "Рязанский валенок", пусть и негастрономическом, тоже никто не остался голодным. В принципе, в анонсе любого новогоднего мероприятия так или иначе говорилось о праздничном меню. Даже новогодняя столица страны - Тула - помимо традиционных пряников, предложила и особенные пирожки, и разнообразные блины. А в тех городах, которые славятся своими кулинарными традициями, точно не отдыхали: готовили и угощали.
Зарабатывать на кулинарных традициях стали даже в отдаленных селах. Так, под Курском, в селе Пушкарном, устроители традиционных гусиных боев, которые проводят тут на Рождество во уже лет сто, предложили гостям гусятину по-курски. В региональном Центре развития туризма рассказали, что готовят мясо птицы по рецепту супруги поэта Афанасия Фета. И это не просто блюдо, которое можно попробовать только там, но и своеобразный сувенир.
- Каждый регион интересен кулинарными традициями или своеобразной интерпретацией знакомых блюд, - отмечает глава Ассоциации гастрономического туризма Андрей Парамонов.
За последние несколько лет в объединение вошли десятки регионов страны и множество фестивалей, которые порой даже повторяют друг друга. Одних блинов или картошки за год можно отведать в разных уголках Центральной России, и везде эти блюда будут разными.
Белгородка Елена Лукина уверена: дело даже не в своеобразии рецептов, а в том, что праздничное настроение подстегивает узнавать больше не столько о еде, сколько о традициях и обычаях, секретах приготовления.
- От нас город Суджа Курской области совсем недалеко, да только там нам предложили вареники "с дырочкой", - рассказывает она. - Все говорят, что кухня - это важная часть туристической инфраструктуры, а я думаю - это локомотив для всей отрасли.
Статистика подтверждает ее слова: по данным Ростуризма, треть всех денег, запланированных на путешествие, россияне тратят именно на еду, порой даже выбирая не такие звездные гостиницы или вовсе отдавая предпочтение дешевым хостелам.
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:
- Гастрономический туризм - одно из самых перспективных направлений. Исходная база пока в России крайне низкая - на него приходится два-три процента от общего турпотока, но динамика может быть высокой: среднемировой показатель - от 15 процентов и выше. Основная проблема - отсутствие турпродуктов, ликвидных, конкурентоспособных. Должно быть больше возможностей и предложений такого рода от туроператоров.