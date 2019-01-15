Басманный районный суд Москвы во вторник рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Григория Пирумова - бывшего заместителя министра культуры России.

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила, что он проходит фигурантом по делу о мошенничестве на 450 миллионов рублей при строительстве новых корпусов объектов музейного комплекса "Эрмитаж".

В следственном изоляторе по этому делу также находится руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников. Оба были задержаны и арестованы в мае прошлого года. А вот третий фигурант уголовного дела, бывший директор департамента управления имуществом минкультуры Борис Мазо, скрылся от российского правосудия за границей. Он объявлен в международный розыск.

Мазо арестован на два месяца заочно. Это решение будет действовать с момента его экстрадиции либо задержании на территории РФ. Обвиняется он в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Обвинение ему предъявлено тоже заочно.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта. Но, как считает следствие, исполнить этот договор никто из них не собирался.

Большая часть полученных в качестве аванса бюджетных денег была перечислена в подконтрольные им организации. Фактически их "распилили" между своими фирмочками, чтобы затем похитить.

Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск к Пирумову и другим обвиняемым по этому делу о компенсации более 856 миллионов рублей.

Напомним, что все эти фигуранты уже были осуждены по так называемому громкому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов. По приговору Дорогомиловского районного суда Москвы в октябре 2017 года Пирумов, Мазо и другие осужденные получили реальные сроки и штрафы. Они были освобождены в связи с фактическим отбытием под стражей в ходе следствия. А вот Пирумова практически сразу задержали по новому делу.

Пирумова суд приговорил к полутора годам колонии строгого режима и штрафу за мошенничество. По судебному решению имущество экс-замминистра Пирумова и бывшего высокопоставленного чиновника Мазо арестовано. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление срока ареста имущества обоих фигурантов.

В списке арестованного в счет обеспечительного актива имущества - квартиры, машино-места, земельные участки и нежилые помещения. Постановлением суда был наложен обеспечительный арест на земельный участок и жилое здание в Эстепоне (Испания), принадлежащие Мазо и его супруге. Стоимость арестованной виллы не уточняется.