Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года

На 2 тысячи больше врачей стало в Москве за последние два года. Обеспеченность ими в городе сейчас существенно выше, чем в других мегаполисах мира. Об этом сообщает официальный сайт департамента здравоохранения Москвы, опровергая появляющуюся в СМИ информацию о состоянии столичной системы здравоохранения.

Данные, которые приводятся в СМИ, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, основаны на некорректной интерпретации результатов проверки Контрольно-счетной палаты Москвы. Материалы содержат неполные данные и искажают действительность, что и побудило департамент здравоохранения выступить с официальным опровержением. Фактическая обеспеченность Москвы врачами в настоящее время - 51,6 врачей на 10 тыс. населения, что значительно выше, чем предусмотрено территориальной программой госгарантий - 36,9, а также выше, чем в Лондоне - 35, Берлине - 27 и Токио - 32.

Этот показатель, подчеркнули в пресс-службе департамента здравоохранения, включает в себя не только лечебные учреждения города, но и федеральные и ведомственные клиники, в которых москвичи получают бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь.

"Количество врачей в Московских городских клиниках не только не уменьшилось, а за последние два года выросло дополнительно почти на 2 тыс. человек, при этом большая часть врачей приняты на работу в 2018 г. Кроме того, количество врачей увеличивалось именно по специальностям, в которых была потребность. В городских поликлиниках, укреплению которых уделяется приоритетное значение, это врачи общей практики (плюс 344 человека в 2018 г.) и врачи-педиатры (плюс 203 человека в 2018 г.). Так же наиболее востребованные специалисты пришли работать и в стационары Москвы, в частности, врачи таких специальностей как: анестезиолог-реаниматолог (+143 чел.), хирург (+57 чел.), онколог (+42 чел.)", - отмечается на сайте мэра и правительства Москвы.

Именно благодаря высокой обеспеченности Москвы врачами сегодня почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85% - к педиатру. При этом среднее время ожидания у кабинета составляет 7-8 минут.