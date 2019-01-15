Агропромышленный комплекс постепенно увеличивает экспортные объемы. Перед ними поставлена задача достичь к 2025 году целевого показателя - 45 миллиардов долларов США в год. Эксперты считают такие перспективы вполне реальными. Многим производителям уже удалось закрепиться на международном рынке. При этом российское мясо и мясные продукты, востребованные за границей, занимают пока скромную долю в общем объеме экспорта. Что мешает российскому мясу пробиться на внешние рынки, выясняла корреспондент "РГ".

Дорасти до половины

В прошлом году география мясных поставок российских производителей расширилась, а объемы выросли. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт птицы увеличился на 24 процента - и это без учета полуфабрикатов. Свиноводческие предприятия отгрузили за рубеж на 30 процентов больше товаров, чем в 2017-м. Для них, как и для птицеводов, экспортные поставки - прекрасный способ продать по высокой цене то, что на российском рынке стоит копейки. К примеру, в азиатские страны идут куриные лапки, свиные ножки, уши, хвосты, пятачки и щеки. Все это отечественный потребитель купит разве что для холодца в праздник. А за границей, на Востоке, такой товар разбирается для ежедневных блюд.

Гонконг и Вьетнам забирают до 85 процентов мясного экспорта, и, как отметили в ИКАР, в наступившем году тенденция вряд ли изменится. О растущем спросе на мясную продукцию говорят и в регионах. Руководитель белгородского управления Россельхознадзора Татьяна Аушева отмечает, что примерно 40 процентов экспорта птицы составляет продукция из этой области. Развитый птицеводческий комплекс привлекает внимание трейдеров.

- Мне часто пишут официальные письма с просьбой: мол, повлияйте на производителей, пусть пройдут аттестацию еще в ряд стран - в дополнение к тем, где уже торгуют белгородскими продуктами, - рассказала Татьяна Аушева. - Дело в том, что так просто поставки за рубеж не наладить. Аттестацию должны пройти не только трейдеры, но и производители. Для агрохолдинга это означает строгий контроль - не только конечной продукции, а всей цепочки производства, начиная с почвы. Проверяются и семена, и средства защиты растений, корма для животных, поголовье и, наконец, сама продукция.

Главным препятствием для экспорта мяса, как ни странно, становится его главное достоинство - свежесть.

- Это продукт живой, - поясняет Татьяна Аушева. - Он подвержен микробиологической порче. Поэтому предприятие-производитель так тщательно проверяется. Пока наша продукция аттестована в 81 государстве, но думаю, что этот перечень может быть расширен.

Опыт поставщиков показывает, что именно адрес производства зачастую и становится пропуском на мировой рынок. Представители Россельхознадзора не раз замечали, что маркированная белгородскими брендами продукция без особых сложностей проходит всевозможный контроль при отгрузке на зарубежные рынки. Однако репутация, как отмечают сами трейдеры, результат долгих лет работы, перечеркнуть которые может любая ЧС.

Не загрипповать

Экспорту свинины в основном препятствуют возникающие то тут, то там вспышки опасной болезни животных - африканской чумы свиней. Именно АЧС нивелировала саму возможность продавать свинину в большинство стран, где она востребована. Преодолеть эту напасть весьма сложно. Так, только в Белгородской области в прошлом году зафиксировали 11 вспышек, причем одна из них произошла в крупном профильном хозяйстве. После ряда проверок эпизоотический статус нескольких площадок свинокомплекса понизили до второго компартмента (этот статус означает, что на предприятии отмечается низкий уровень защиты от угроз производства). Такая строгость контролирующих органов принесла свои плоды: защитные меры приняли. Однако, как отмечают эксперты, этого недостаточно.

Внутренний рынок насыщен, и производители мяса и птицы ищут пути расширения поставок за рубеж

Президент ведущего агропромышленного холдинга Виктор Линник подчеркивает, что для стабилизации обстановки и восстановления у России репутации надежного поставщика, свободного от чумы, нужно объединить усилия.

- Над этим должны работать не только производители, но и вся ветеринарная служба в целом, - считает он. - Мы всеми силами стараемся себя обезопасить. Но нужен еще и строгий контроль поголовья, которое находится за пределами наших свинокомплексов.

В Национальном союзе свиноводов и вовсе предложили изменить нормативную базу. Сейчас после каждой вспышки АЧС перед российскими предприятиями ставится заслон: продукцию перестают принимать даже в том случае, если АЧС зафиксировали за сотни километров от защищенного производства. Между тем российская территория настолько велика, что из-за одного случая падежа однозначно признавать опасной всю отрасль нельзя.

Нельзя сбрасывать со счетов и другую аналогичную опасность - птичий грипп. Распространение губительного для поголовья вируса пока удается сдерживать, но опасность все равно нельзя недооценивать.

- Риски растут, - констатирует Татьяна Аушева. - И это для нашего региона может быть даже более опасно, чем африканская чума свиней.

С пробиотиком и сертификацией

В исследовании ИКАР отмечается, что объем поставок мяса птицы внутри страны достиг показателей почти в 4,9 миллиона тонн в убойном весе. Рынок достаточно насыщен, и агрохолдинги будут усиленно искать пути расширения поставок за рубеж. И это, безусловно, отрадный фактор. Поскольку конкурировать на отечественных прилавках становится все сложнее, производителям приходится делать ставку на качество. Белгородские агрохолдинги заявили о минимизации применения антибиотиков, и птицеводы первыми отчитались о чистоте продукции. Исполнительный директор одного из агрохолдингов Дмитрий Конев отметил, что к этому результату на предприятии шли больше года, но теперь пройден этап добровольной сертификации, которая дает право на соответствующую яркую маркировку куриного мяса.

- Нам было важно подобрать систему вакцинации, которая будет давать возможность поголовью развиваться без антибиотиков, - рассказал главный ветеринарный врач холдинга Виталий Пономаренко. - Птицеводы всегда были вынуждены применять антибиотики, без них не обойдешься - такова уж иммунная система птицы. Но мы стали убирать эти препараты один за другим, заменяли их пробиотиками, органическими кислотами и продуктами растительного происхождения. К сожалению, совсем отказаться от антибиотиков не получилось - остался так называемый "суточный", который по показаниям дается с первого по пятый день жизни цыпленка и выводится из организма через семь дней, а также при необходимости - полипептидный, который "работает" в кишечнике и вместе с ним же убирается из тушки после забоя. При этом важно, что мы ушли от кормового антибиотика, который считался панацеей против всех болезней.

Сейчас около тысячи тонн курятины под этим брендом уходит в страны СНГ, и в нынешнем году экспорт планируется увеличить вдвое. Однако, как на спрос за рубежом повлияет "чистота" птицы, менеджеры пока не могут сказать.

- Важно соответствовать требованиям той страны, на рынок которой мы выходим. Нельзя однозначно утверждать, что спрос вырастет, - считает Дмитрий Конев. - Но мы сами должны быть уверены в том, что производим.

Так же, по словам директора Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории Сергея Носкова, думают и другие руководители агрохолдингов. Об этом свидетельствует тот факт, что за последнее время количество анализов мяса выросло на 40 процентов.

- Каждый производитель теперь думает о качестве, хочет быть в нем уверенным, - убежден Сергей Носков. - И кто бы что ни говорил, а нашим производителям нужно наращивать экспортный потенциал. Вот они и проверяют собственный продукт, чтобы точно знать - аттестацию для поставок за рубеж точно пройдут.