Мосгорсуд во вторник подтвердил законность постановления следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему главе столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову. Постановление Лефортовского суда от 11 декабря 2018 года оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения - объяснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ уже продлевал срок содержания в следственном изоляторе генералу Дрыманову до 16 марта 2019 года. Сам высокопоставленный следователь свою вину не признает, называет обвинения во взятках абсурдными. По словам Дрыманова, его оговорил под давлением тех, кто занимается расследованием, бывший его подчиненный - генерал Денис Никандров.

Уголовное дело Александра Дрыманова ведет ФСБ. Федеральная служба безопасности в конце июля прошлого года предъявила генералу обвинение в получении двух взяток. По Уголовному кодексу РФ это статья 290 - получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета якобы получили миллион долларов за освобождение из следственного изолятора Андрея Кочуйкова. Этот гражданин широко известен в узких криминальных кругах под псевдонимом Итальянец.

Полученные за свободу Итальянца деньги, уверяет следствие, сотрудники СКР поделили между собой. Генералу Дрыманову, если верить обвинению, досталась из этой суммы пятая часть - 200 тысяч долларов.

Второй эпизод преступления генерала связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. Об этой странной сумме Никандров рассказал в суде по делу экс-главы Управления собственной безопасности СК Михаила Максименко. По этому делу Александр Дрыманов проходил как свидетель. Но детали уголовного дела неизвестны, следствие ведет ФСБ и не откровенничает с прессой, оставляя большой простор для домыслов.

У Александра Дрыманова суд забрал все, что нашли следователи и оперативники. Так, Лефортовский суд Москвы наложил арест на имущество экс-руководителя столичного Главного следственного управления. По информации ТАСС, речь идет об имуществе, которое включает в себя одну треть доли двух зданий в Тульской области и земельный участок площадью 4 тысячи кв. м, на котором они находятся.

Напомним, ФСБ задержала Дрыманова после того, как он уволился в начале прошлого лета по собственному желанию. Генерал был заключен под стражу 17 июля прошлого года. Ему может грозить до 20 лет колонии.