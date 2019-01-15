Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Особо важный арестант

Генерал Дрыманов еще посидит, решил Мосгорсуд
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность постановления следствия о продлении срока содержания под стражей бывшему главе столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову. Постановление Лефортовского суда от 11 декабря 2018 года оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения - объяснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия ФСБ уже продлевал срок содержания в следственном изоляторе генералу Дрыманову до 16 марта 2019 года. Сам высокопоставленный следователь свою вину не признает, называет обвинения во взятках абсурдными. По словам Дрыманова, его оговорил под давлением тех, кто занимается расследованием, бывший его подчиненный - генерал Денис Никандров.

Уголовное дело Александра Дрыманова ведет ФСБ. Федеральная служба безопасности в конце июля прошлого года предъявила генералу обвинение в получении двух взяток. По Уголовному кодексу РФ это статья 290 - получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета якобы получили миллион долларов за освобождение из следственного изолятора Андрея Кочуйкова. Этот гражданин широко известен в узких криминальных кругах под псевдонимом Итальянец.

Бывшего замглавы Минкультуры попросили оставить под стражей

Полученные за свободу Итальянца деньги, уверяет следствие, сотрудники СКР поделили между собой. Генералу Дрыманову, если верить обвинению, досталась из этой суммы пятая часть - 200 тысяч долларов.

Второй эпизод преступления генерала связан с получением Дрымановым от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. Об этой странной сумме Никандров рассказал в суде по делу экс-главы Управления собственной безопасности СК Михаила Максименко. По этому делу Александр Дрыманов проходил как свидетель. Но детали уголовного дела неизвестны, следствие ведет ФСБ и не откровенничает с прессой, оставляя большой простор для домыслов.

У Александра Дрыманова суд забрал все, что нашли следователи и оперативники. Так, Лефортовский суд Москвы наложил арест на имущество экс-руководителя столичного Главного следственного управления. По информации ТАСС, речь идет об имуществе, которое включает в себя одну треть доли двух зданий в Тульской области и земельный участок площадью 4 тысячи кв. м, на котором они находятся.

Напомним, ФСБ задержала Дрыманова после того, как он уволился в начале прошлого лета по собственному желанию. Генерал был заключен под стражу 17 июля прошлого года. Ему может грозить до 20 лет колонии.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей