Гостями фестиваля "Путешествие в Рождество" стали 18,6 млн человек

Шестой фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве стал рекордным по посещаемости - почти 19 млн человек стали его гостями. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Грандиозный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на 78 площадках по всей столице с 14 декабря по 13 января. Фестиваль стал рекордным по посещаемости - на его площадках побывали 18,6 млн москвичей и туристов, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Гостями "Путешествия в Рождество" стали более 5 млн российских и зарубежных туристов. Они праздновали Новый год и Рождество, смотрели спектакли, концерты и даже балеты, участвовали в мастер-классах и спортивных занятиях, катались с ледяных горок и на коньках. Все площадки фестиваля были объединены одной темой - театр.

Особой популярностью пользовались балеты на льду - "Ледовые театры", которые развернулись в Новопушкинском сквере и на катке на Красной площади. Спектакли в постановке Петра Чернышева, известного фигуриста и хореографа, а также шоу от Евгения Плющенко, двукратного Олимпийского чемпиона посмотрели более 100 тыс. зрителей. А на уличных сценах и непосредственно на фестивальных площадках 1,4 млн человек стали зрителями, а порой и участниками более 2 тыс. 290 выступлений популярных творческих коллективов.

Главным событием фестиваля стала встреча Нового года - на Тверской улице, Красной площади и в парке "Зарядье" приняли участие 3,1 млн гостей. Большая часть представлений проходила на Тверской улице, которая на три дня стала пешеходной. Там специально установили четыре сцены, где было проведено 136 концертов с выступлением 757 артистов. Порядка 1 млн зрителей собрали выступления цирковых артисток на "люстрах" и канатоходцев, которые работали на канатах, натянутых между домами. Шоу "Хайлайн" за три дня прошло почти 70 раз. В интеллектуальные игры - "Что? Где? Когда?", "Квиз, плиз!" и "Клуб без дураков" - поиграли почти 2 тыс. 900 гостей праздника.