Представители ярославского малого и среднего бизнеса обратились к главе областного департамента охраны окружающей среды с просьбой обосновать расчеты, по которым с недавних пор определяется объем производимого предприятиями мусора. По мнению бизнесменов, расчеты эти почему-то оказались очень далеки от действительности, потому что "теоретические" мусорные объемы превосходят реальные в несколько раз.

Платят за воздух?

Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами начал работать в Ярославской области с 1 сентября 2018 года. А вскоре вступил в силу приказ об утверждении на территории области нормативов накопления ТКО, подписанный 7 сентября руководителем регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрием Пеньковым. Тогда вдруг и выяснилось, что, например, предприниматели, согласно предложенным расчетам, теперь мусорят почему-то гораздо сильнее, чем парой месяцев ранее. Что представителей бизнеса не могло не изумить.

- У нас получилось увеличение от трех до пяти раз - в зависимости от площадей, - не скрывает недоумения предприниматель из Углича Андрей Говяжев. - Чтобы подтвердить, что это нереальные цифры, мы сами сделали расчеты, взяв конкретный торговый объект общей площадью 109 квадратных метров - магазин нашего товарища. Он целый месяц скрупулезно считал, сколько выносит мусора, и получилось 2,17 кубического метра. А по нормативам, он должен производить 11,3 куба отходов. То есть реальный объем завышен в 5,2 раза.

По словам Андрея Говяжева, до сентября владелец этого магазина ежемесячно платил за вывоз трех кубометров мусора, но, поскольку разница между фактическим и оплаченным объемом была невелика, он на нее смотрел сквозь пальцы. Однако рост в пять с лишним раз проигнорировать уже невозможно.

- 11 кубов - это порядка пяти тонн. Да он столько продуктов не продает в месяц, сколько должен отходов сдать, - возмущен угличский бизнесмен. - Получается, что мы платим за фиктивный мусор, за воздух. Этот фиктивный мусор "сдается" на полигон, за его "утилизацию" поступают деньги из бюджета.

- Нормативы не соответствуют действительности, они очень завышены. Нас, конечно, принудили, и мы будем платить - нам деваться некуда. Но платим за воздух, вывозят воздух, кто-то зарабатывает на этом, а кто-то разоряется, - согласна с коллегой и земляком Татьяна Вахрамеева.

Каждому магазину - "личную" мусорку

Согласно утвержденным в Ярославской области нормативам накопления ТКО, каждый квадратный метр продовольственного магазина (причем всего целиком, а не только торгового зала) в год "производит" 1,247 кубометра отходов. Если за пример взять тот же 109-метровый продовольственный магазин, то в год он должен продуцировать почти 136 кубов мусора - целую гору. До прихода в регион единого оператора по обращению с ТКО утилизация одного куба для владельца этой торговой точки стоила 380 рублей, с сентября расценки выросли до 430 рублей, с января-2019 - еще на 1,7 процента из-за роста НДС. Если помножить норматив на тариф, получаются весьма круглые цифры, которые для многих предпринимателей представляют вполне реальную проблему.

Персональные мусорные контейнеры скоро появятся около школ, детсадов, театров

- Все это происходит в условиях непростой экономической ситуации в малом бизнесе, когда объемы продаж и оказания услуг падают. Особенно это ощутимо в малых городах. Поэтому завышенные нормативы - это, конечно, серьезный удар по предпринимательству, - говорят они.

Однако на встрече бизнесменов и бизнес-омбудсмена с представителями областной исполнительной власти чиновники заверили, что существует "общий инструментарий" для определения норматива накопления отходов, а замеры-расчеты проводились в девяти муниципальных образованиях региона по методическим рекомендациям Минстроя России.

- Нормативы на территории Ярославской области зачастую ниже, чем у соседей, - говорит начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО департамента охраны окружающей среды Артем Назаров. - По многоквартирным домам у нас норматив один из самых низких в ЦФО. Что касается продовольственных магазинов, то, например, в Тверской области норматив выше, во Владимирской, Ивановской, Костромской - чуть ниже, в Вологодской - выше. Не могли же шесть регионов ошибиться в нормативах.

Тем же коммерсантам, кто категорически не согласен с произведенными начислениями, предложили перейти на расчеты по фактическому объему произведенного мусора. Вроде бы вариант заманчивый, да только в этом случае у коммерческого предприятия должен быть свой мусорный контейнер (контейнеры). Причем стоять он должен на оборудованной площадке с твердым покрытием, ограждением и навесом.

Если речь идет о торговом центре в шесть тысяч "квадратов", это вполне реальный и, как правило, легко реализуемый способ расчета за вывоз ТКО, но, когда небольшой магазинчик или ресторанчик функционирует где-нибудь в исторической части города, о "личной" мусорке можно даже не мечтать.

- Торговля и услуги сейчас не так развиваются, как раньше, тем более в небольших городах. Спрос находится на низком уровне, многие малые предприятия - на грани выживания. Поэтому, если платить за вывоз мусора по площадям и нормативам, получается очень накладно, а если по факту - нужно каждому микропредприятию, работающему на 20 или даже 10 метрах площади, ставить свой контейнер. Но это же не везде можно реализовать, - переживает предпринимательница из Переславля-Залесского Ольга Алтунина. - Взять, например, нашу улицу Ростовскую. Там находятся магазинчики и предприятия сферы услуг. Не у всех есть арендуемые земельные участки, чтобы поставить контейнер, к которому может подъехать специализированная машина для его выгрузки. Кроме того, в исторической части огромное количество ограничений. То есть остается один вариант - повышенные платежи.

Грязнули в театре

Предприниматели подчеркивают: они не отказываются платить за вывоз отходов и понимают, что мусорную проблему следует решать. Но, по их мнению, "все нужно было как-то получше продумать, отладить, а то закон принят, оператор пришел, но сама схема работы как следует не отработана, а деньги уже надо платить". Например, как быть ресторану, который из-за уменьшения количества клиентов перешел на работу в режиме банкетного зала, то есть открыт всего несколько дней в месяц, а свой мусорный контейнер под боком иметь не может? Ведь, согласно нормативам, одно место в кафе-ресторане-баре в год должно "производить" почти полтора кубометра мусора.

Примечательно, что вопрос о ресторане, заданный предпринимателем из Тутаевского района, даже для чиновников оказался из разряда "на засыпку".

- Есть единые правила, единый регламент, по которым мы все это делаем. Но понятно, что существует огромное количество уникальных случаев, поэтому мы готовы общаться, обсуждать, что и где можно скорректировать, рассмотреть возможность выйти с законодательной инициативой к федеральным властям, - обнадежил бизнесменов заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Что бы там ни было, уже очевидно: предприниматели по возможности постараются перейти на расчеты по фактическому объему накопленного мусора. И чем крупнее предприятие, тем легче ему будет это сделать. А вот как приспособятся к мусорной реформе бизнес-малыши, видимо, покажет статистика - хорошо, если их количество не уменьшится.

Впрочем, персональные мусорные контейнеры, судя по всему, скоро появятся не только возле коммерческих организаций, но и около школ, детсадов, театров и концертных залов. Потому что, например, от одного ярославского детсадовца, находящегося в яслях, за год, по нормативам, должен образовываться... кубометр мусора, а от одного театрального места - 0,348 куба, или чуть больше 48 килограммов. Как-то сложно представить, что в театр ходят такие грязнули...

- Если мы в прошлом году для своих учреждений образования - детсадов и школ - закладывали в городском бюджете 10 миллионов рублей на вывоз мусора, то в 2019-м на это запланировано уже 40 миллионов. При этом нам приходится урезать Социальный кодекс города, области и все остальное. Этот вопрос бьет по всем направлениям, - сообщил депутат ярославского муниципалитета Алексей Малютин. - Поэтому мэр Ярославля поставил задачу перед образовательными учреждениями выходить на расчеты по фактическому накоплению ТКО. Потому что практически все они имеют свои территории, где можно разместить контейнеры.

Компетентно

Дмитрий Пеньков, директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области:

- Нормативы накопления в регионе определялись в 2016 году. Утверждению предшествовали сезонные замеры. То есть были выбраны разные категории так называемых образователей отходов, и в течение года - весной, летом, осенью и зимой - проводились замеры, исходя из которых были выведены средние значения нормативов. Стоимость услуги определяется путем простого умножения тарифа на норматив либо на фактический объем вывезенного мусора. В тариф входят непосредственно собственные расходы регоператора: на транспортировку отходов, содержание техники и контейнерного парка, взаиморасчеты с полигонами, где захораниваются отходы. Кроме того, не надо забывать о том, что законодатель снял с предпринимателей обязанность вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду и переложил ее на собственников объектов размещения отходов, то есть полигонов. Эта часть средств, которая уходит в бюджет, тоже вошла в тариф на обращение с ТКО.