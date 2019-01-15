Московское метро получило благодарность мэра за быструю ликвидацию ЧС

Мэр Москвы Сергей Собянин через Twitter поблагодарил работников московского метро за профессионализм при ликвидации последствий утренней ЧС.

Глава города назвал произошедшее на "салатовой" ветке достаточно серьезной чрезвычайной ситуацией. Он отметил, что все последствия были ликвидированы в течение шести часов. "Все работали слаженно и оперативно", - подчеркнул Собянин.

Напомним, что утром во вторник в метро произошло два технических сбоя на "салатовой" и "голубой" ветках. Сейчас подземка работает в обычном режиме.