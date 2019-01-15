До 20 лет тюремного заключения грозит 75-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене.

Во вторник Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на продление ему срока содержания под стражей. В связи с тем что материалы дела поступили в суд под грифом "секретно", слушание проходило в закрытом режиме.

Лефортовский райсуд Москвы в середине декабря продлил Кудрявцеву арест до восьми месяцев, установив срок его содержания под стражей до 20 марта. Адвокаты ученого неоднократно просили суды различных инстанций смягчить подзащитному меру пресечения, в том числе в связи с ухудшающимся состоянием его здоровья и преклонным возрастом.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене по статье 275 УК РФ. По утверждению адвоката ученого Ивана Павлова, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных по электронной почте в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

По оперативным данным, суть исследований, которые передал обвиняемый, могли быть использованы при создании нового вооружения.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет.А программа, о которой идет речь, якобы была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.