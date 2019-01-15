Новости

Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
Под Тверью проверят информацию о смерти женщины во время массажа 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасные письма

Обвиняемый в госизмене остается в СИЗО
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
До 20 лет тюремного заключения грозит 75-летнему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене.

Во вторник Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на продление ему срока содержания под стражей. В связи с тем что материалы дела поступили в суд под грифом "секретно", слушание проходило в закрытом режиме.

Лефортовский райсуд Москвы в середине декабря продлил Кудрявцеву арест до восьми месяцев, установив срок его содержания под стражей до 20 марта. Адвокаты ученого неоднократно просили суды различных инстанций смягчить подзащитному меру пресечения, в том числе в связи с ухудшающимся состоянием его здоровья и преклонным возрастом.

Генерал Дрыманов останется под стражей до 16 марта

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене по статье 275 УК РФ. По утверждению адвоката ученого Ивана Павлова, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных по электронной почте в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

По оперативным данным, суть исследований, которые передал обвиняемый, могли быть использованы при создании нового вооружения.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет.А программа, о которой идет речь, якобы была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей