Певица Светлана Лобода устроила дебош в Шереметьево

Известная певица Светлана Лобода устроила грандиозный скандал в столичном аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, пассажирка Лобода перешла на мат, публично выражая недовольство работой VIP-сервисов.

Лобода с дочерью и няней прилетели из Мале и заказали обслуживание в VIP-зале. Правда, звезда с ребенком летела в бизнес-классе, а няня - в экономе. Поэтому Лободе пришлось немного подождать. Тем не менее, все процедуры пограничного контроля звезда прошла за 5 минут - это подтверждается записями видеокамер.

Несмотря на это, Светлана Лобода уже в VIP-зале устроила скандал, при этом матерясь в присутствии детей и других пассажиров. В Шереметьево подчеркнули, что такое поведение клиента нарушает законодательство РФ.