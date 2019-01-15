Под Белгородом в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

На федеральной трассе М-2 "Крым" в Белгородской области в лобовом ДТП столкнулись Lada Kalina и "Газель". Два человека - водитель и пассажир легковушки - погибли на месте. Еще 10 человек получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла рано утром - примерно в 6 часов 20 минут в районе хутора Гремучий Ивнянского района. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд легкового авто на встречную полосу, по которой в этот момент двигалась "Газель" с работниками одного из предприятий.

В настоящее время медики оказывают помощь еще двум пассажирам "Лады", а также водителю и семерым пассажирам микроавтобуса. Место ДТП оцеплено, сотрудники ГИБДД организуют его объезд.