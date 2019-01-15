Под Тверью мужчин осудили за поставленный на рельсы холодильник

Суд в Тверской области вынес приговор трем мужчинам, ради забавы поставившим на железнодорожные пути холодильник.

По информации Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, в мае 2018 года трое нетрезвых молодых жителей Нелидовского района Тверской области решили развлечься и не придумали ничего лучше, как затащить на пути у станции Нелидово каркас от холодильника, набив его для устойчивости кирпичами.

Катастрофы не произошло только благодаря машинисту грузового поезда, успевшему экстренно затормозить. Товарняк столкнулся с препятствием на пути, но вагоны с рельсов не сошли и никто не пострадал.

- Несмотря на отсутствие пострадавших и причиненного ущерба, установленное препятствие создавало угрозу схода состава, учитывая, что максимальная разрешенная скорость на этом участке путей была 200 километров в час, а поезд двигался под уклон, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Дело, возбужденное по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), рассматривал мировой судья судебного участка № 2 Нелидовского района. Все трое мужчин признаны виновными. Одного суд приговорил к восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, остальных - к ограничению свободы на год.