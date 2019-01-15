Под Тверью проверят информацию о смерти женщины во время массажа

Тверские следователи выясняют обстоятельства смерти 29-летней женщины во время сеанса лечебного массажа в городе Конаково.

В СМИ появились данные о том, что молодая женщина, которая несколько лет назад перенесла операцию на сердце, ходила на лечебный массаж к специалисту, проводившему сеансы на дому. Во время одного из таких сеансов женщине стало плохо, и она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

- Для проверки изложенной в СМИ информации следственный отдел по городу Конаково организовал доследственную проверку, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.