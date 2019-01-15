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15.01.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семь человек погибли в тройном ДТП под Воронежем

Текст: Денис Передельский (Воронежская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло семь человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Воронежской области, ДТП произошло сегодня, 15 января, в Нижнедевицком районе.

Шесть человек пострадали в ДТП в Астраханской области

Сообщение о нем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 15 часов 30 минут. На место происшествия выехали спасатели.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону рассказали, что примерно на 166-м километре автодороги "Курск - Борисоглебск" следовавший в сторону Воронежа легковой автомобиль Lexus выехал на соседнюю полосу и поочередно столкнулся с двумя встречными машинами.

От ударов автомобили загорелись. Пожар уже локализован. По предварительным данным, погибло семь человек, их личности устанавливаются.

По факту ДТП организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"На месте работает следственно-оперативная группа", - добавили в ГУ МВД по региону.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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