"ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" бьет рекорды популярности в России

23 января в Театре МДМ пройдет 100-й показ нашумевшей бродвейской постановки "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" . Впервые в истории российского театра драматический спектакль идет в ежедневном режиме (8 раз в неделю) с короткими техническими перерывами уже на протяжении четырех месяцев. Премьера "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" прошла в октябре 2018 года, с того времени зрительский интерес и обсуждения вокруг пьесы не утихают.

Спектакль поставлен в новом для России жанре театральной клоунады. В основе постановки - захватывающий импровизационный театр, основанный на отточенных приемах классиков комедии - Чарли Чаплина, Бастера Китона, английских комиков "Монти Пайтон". Авторы пьесы наследуют традиции французской школы клоунады Жака Лекока, учениками и последователями которой считаются многие известные комики, среди которых Пьер Ришар, Саша Барон Коэн, Слава Полунин и "Лицедеи". Российская постановка "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" идентична бродвейской и лондонской, к премьере спектакль готовил британский режиссер Шон Тернер.

Глава компании "Московский Бродвей", театральный продюсер Дмитрий Богачев (мюзиклы "Призрак Оперы", MAMMA MIA!, "Красавица и Чудовище", Chicago, Zorro, Cats, "Бал вампиров", "Привидение" и другие) раскрыл секрет популярности: "Бродвей - это не только мюзиклы, но и драматические спектакли. До этого сезона мы знакомили российского зрителя с легендами мирового музыкального театра. В этом году у нас случился первый опыт постановки и ежедневного проката настоящего бродвейского драматического комедийного спектакля. Теперь с полным правом Театр МДМ можно назвать "Московским Бродвеем" - здесь ежедневно, без малого два десятилетия, с большим успехом ставят и показывают актуальные популярные бродвейские постановки самого широкого диапазона. Комедия "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК” не стала исключением и быстро завоевала Москву, став настоящей театральной сенсацией. За три с половиной месяца спектакль посетило более ста тысяч зрителей, продано около 150 тысяч билетов".

История пьесы трех британских авторов - Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса - уникальна. За 5 лет комедия об актерах-неудачниках прошла путь от лондонского паба до премьеры в Вест-Энде и на Бродвее. На сегодняшний день спектакль идет в 20 странах мира на 5 континентах. Постановка высоко оценена мировыми критиками и удостоена самых престижных театральных наград - Премии Лоуренса Оливье в Великобритании, Премии "Мольер" во Франции и "Тони" в США.

По сюжету, актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.