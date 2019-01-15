У экс-главы Серпуховского района нашли 676 земельных участков и 22 машины

"На настоящий момент, как показала прокурорская проверка, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из них 565 участков оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц", - сообщил во вторник, выступая на ведомственном интернет-канале "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Причем выяснилось, что номинальные директора всех этих юрлиц ранее коммерческой деятельностью никогда не занимались.

Также во владении подконтрольных Шестуну структур, по данным надзорного ведомства, находятся две базы отдыха общей стоимостью в 274 млн рублей. "Помимо указанной недвижимости у Шестуна обнаружили солидный автопарк - 22 автомобиля. Общая стоимость машин составляет почти 27 млн рублей", - добавил Александр Куренной.

Отмечается, что прокуроры намерены через суд обратить в доход государства все незаконно нажитое бывшим чиновником имущество. "Рыночная стоимость обращенного в свою пользу Шестуном госимущества, по предварительным оценкам, оценивается в 10 миллиардов рублей. Его официальным доходам такое имущественное положение не соответствует никоим образом", - указал представитель Генпрокуратуры.

Куренной уточнил, что Генпрокуратура закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства буквально в течение нескольких дней.

Напомним, Следственный комитет России расследует в отношении бывшего главы Серпуховского района уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2008-2014 годах Александр Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, по подсчетам следователей, составил 62,8 миллиона рублей.

Позднее эти факты следствие переквалифицировало на статью о мошенничестве, а в уголовном деле появились еще два фигуранта - Борис Криводубский и Сергей Самсонов. В настоящее время оба объявлены в розыск. Шестуну, согласно предъявленным обвинениям (мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание незаконно полученных денег и имущества), грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Вину свою Шестун не признает, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Проданные же участки, о которых идет речь в уголовном деле, по словам Шестуна, используются по назначению - на них стоят три больших торговых центра и другие используемые жителями объекты.

В настоящее время бывший чиновник содержится в следственном изоляторе "Лефортово".

Во вторник также стало известно, что адвокат Шестуна Карина Москаленко направила очередную жалобу о нарушении прав своего подзащитного в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Речь, по ее словам, идет о нарушении статьи 5 Европейской конвенции "право на свободу и личную неприкосновенность" и 18 "пределы использования ограничений в отношении прав".