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15.01.2019 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У экс-главы Серпуховского района нашли 676 земельных участков и 22 машины

Текст: Иван Петров

Какое-то немыслимое количество земельных участков и автомобилей обнаружилось у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна в ходе расследования уголовного дела.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"На настоящий момент, как показала прокурорская проверка, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из них 565 участков оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц", - сообщил во вторник, выступая на ведомственном интернет-канале "Эфир", официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Причем выяснилось, что номинальные директора всех этих юрлиц ранее коммерческой деятельностью никогда не занимались.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Также во владении подконтрольных Шестуну структур, по данным надзорного ведомства, находятся две базы отдыха общей стоимостью в 274 млн рублей. "Помимо указанной недвижимости у Шестуна обнаружили солидный автопарк - 22 автомобиля. Общая стоимость машин составляет почти 27 млн рублей", - добавил Александр Куренной.

Отмечается, что прокуроры намерены через суд обратить в доход государства все незаконно нажитое бывшим чиновником имущество. "Рыночная стоимость обращенного в свою пользу Шестуном госимущества, по предварительным оценкам, оценивается в 10 миллиардов рублей. Его официальным доходам такое имущественное положение не соответствует никоим образом", - указал представитель Генпрокуратуры.

Куренной уточнил, что Генпрокуратура закончит готовить материалы для направления в суд иска об обращении всего этого имущества в доход государства буквально в течение нескольких дней.

Напомним, Следственный комитет России расследует в отношении бывшего главы Серпуховского района уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2008-2014 годах Александр Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, по подсчетам следователей, составил 62,8 миллиона рублей.

Позднее эти факты следствие переквалифицировало на статью о мошенничестве, а в уголовном деле появились еще два фигуранта - Борис Криводубский и Сергей Самсонов. В настоящее время оба объявлены в розыск. Шестуну, согласно предъявленным обвинениям (мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание незаконно полученных денег и имущества), грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

Фото: depositphotos.com
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Вину свою Шестун не признает, заявляя, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Проданные же участки, о которых идет речь в уголовном деле, по словам Шестуна, используются по назначению - на них стоят три больших торговых центра и другие используемые жителями объекты.

В настоящее время бывший чиновник содержится в следственном изоляторе "Лефортово".

Во вторник также стало известно, что адвокат Шестуна Карина Москаленко направила очередную жалобу о нарушении прав своего подзащитного в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Речь, по ее словам, идет о нарушении статьи 5 Европейской конвенции "право на свободу и личную неприкосновенность" и 18 "пределы использования ограничений в отношении прав".

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