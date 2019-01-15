В Брянской области в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

При взрыве газа в селе Симонтовка пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Сообщение о взрыве в частном доме поступило к спасателям в 01.45. Через десять минут на место происшествия выехали два караула ближайшей пожарной части и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Осмотрев дом, спасатели выяснили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

Щитовой дом площадью 80 квадратных метров частично разрушен: пострадали внутренние перегородки и часть внешних панелей. Эпицентр взрыва находился на кухне, в месте подключения газовой плиты.

- Пострадали три человека: двое мужчин и женщина, - их доставили в районную больницу. На момент госпитализации состояние раненых оценивалось как средней тяжести, сейчас опасности для их жизни нет, - рассказали спасатели.