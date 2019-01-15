В ЦДХ открывается выставка "Первозданная Россия"

Более тысячи фотографов-натуралистов и 600 лучших работ, размещенных на площади пять тысяч квадратных метров. В Центральном доме художника открывается VI общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Все о красоте и душе окружающих нас живых существ и пейзажей.

Пока организаторы рассказывали о том, что ждет посетителей фотовыставки, за их спинами в слайд-шоу одна красота сменяла другую. Медведь, по-человечьи вытянув перед собой задние лапы, задумчиво вглядывается в морскую даль... Улыбающийся волк... Обалдевший от активности собственного отпрыска горный козел... Просвечивающийся на солнце муравей... Серия драк: снегирей, жуков, варанов, зубров... Впечатляют не только непридуманные сюжеты, но и мастерство тех, кто успел сфотографировать мгновенно исчезающую их гениальность. Необычно и то, что на этот просветительский проект (ожидаются мастер-классы фотографов, занятия со спецами Дарвиновского музея, особый день, посвященный Году родных языков, встречи с путешественниками) народу приходит не меньше, чем на культовых художников. Но когда директору ЦДХ предложили устроить первую выставку и пообещали аншлаг, он отнесся к этому скептически.

- Но результат превзошел все мои ожидания. Это был рекорд по посещаемости выставок ЦДХ за все годы существования, - рассказывает Василий Бычков. - Ну, может быть, исключением были выставки, организованные в аскетичные на современное искусство времена конца СССР, когда к нам привозили топовых зарубежных художников. Тогда это был просто взрыв мозга! Но за последние 20 лет, пока я руковожу ЦДХ, с "Первозданной Россией" может соперничать только уникальная выставка Бэнкси, которая состоялась прошлым летом.

Экспозиция в этом году будет устроена по типу учебника географии, пообещала журналистам руководитель проекта Тамара Пантелеева. Фото развесят по очередности природных зон России.