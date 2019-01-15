В ЦДХ открывается выставка "Первозданная Россия"

Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волк улыбается

В ЦДХ открывается выставка "Первозданная Россия"
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Более тысячи фотографов-натуралистов и 600 лучших работ, размещенных на площади пять тысяч квадратных метров. В Центральном доме художника открывается VI общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Все о красоте и душе окружающих нас живых существ и пейзажей.
Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Москве открылась выставка фотографий Дэвида Боуи

Пока организаторы рассказывали о том, что ждет посетителей фотовыставки, за их спинами в слайд-шоу одна красота сменяла другую. Медведь, по-человечьи вытянув перед собой задние лапы, задумчиво вглядывается в морскую даль... Улыбающийся волк... Обалдевший от активности собственного отпрыска горный козел... Просвечивающийся на солнце муравей... Серия драк: снегирей, жуков, варанов, зубров... Впечатляют не только непридуманные сюжеты, но и мастерство тех, кто успел сфотографировать мгновенно исчезающую их гениальность. Необычно и то, что на этот просветительский проект (ожидаются мастер-классы фотографов, занятия со спецами Дарвиновского музея, особый день, посвященный Году родных языков, встречи с путешественниками) народу приходит не меньше, чем на культовых художников. Но когда директору ЦДХ предложили устроить первую выставку и пообещали аншлаг, он отнесся к этому скептически.

- Но результат превзошел все мои ожидания. Это был рекорд по посещаемости выставок ЦДХ за все годы существования, - рассказывает Василий Бычков. - Ну, может быть, исключением были выставки, организованные в аскетичные на современное искусство времена конца СССР, когда к нам привозили топовых зарубежных художников. Тогда это был просто взрыв мозга! Но за последние 20 лет, пока я руковожу ЦДХ, с "Первозданной Россией" может соперничать только уникальная выставка Бэнкси, которая состоялась прошлым летом.

Экспозиция в этом году будет устроена по типу учебника географии, пообещала журналистам руководитель проекта Тамара Пантелеева. Фото развесят по очередности природных зон России.

Общество Природа Культура Арт Фотография Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей