В Калуге спилят опасные деревья

15 января состоялось совместное заседание комитетов городской думы по бюджетной финансовой, налоговой и экономической политике и по вопросам социального развития под председательством Константина Сотскова.

Были рассмотрены отчеты главы городского самоуправления, заместителя председателя городской думы, председателя комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и председателя комитета по вопросам социального развития.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов отметил, что в 2018 году городской думой был принят ряд важных для города решений: утвержден бюджет Калуги на 2019 год и Стратегия социально-экономического развития Калуги до 2030 года, велась работа по корректировке муниципального бюджета и прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

- По инициативе фракции "Единая Россия", поддержанной всеми депутатами городской думы, в 2018 году была реализована программа ремонта 8 дошкольных учреждений, - подчеркнул Александр Иванов, - кроме того, 5 млн. рублей было выделено на проектно-изыскательные работы для реконструкции здания центра дополнительного образования "Галактика" и организации в центре детского технопарка.

Отчеты были одобрены и вынесены на рассмотрение городской думы. Также в ходе заседания были рассмотрены отчеты о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой города Калуги.

В ходе обсуждения был затронут вопрос сноса и опиловки аварийных деревьев на территории образовательных учреждений. Так в прошлом году на территории детского сада № 15 старое дерево упало на припаркованный поблизости автомобиль.

Депутаты приняли решение поручить городской управе провести обследование зеленых насаждений на территории дошкольных и образовательных учреждений и, в случае необходимости, обеспечить снос и опиловку аварийных деревьев.

- Эту работу необходимо провести как можно скорее во избежание несчастных случаев и травмирования детей, - подчеркнул председатель бюджетного комитета Константин Сотсков.

Вопрос будет находиться на контроле депутатского корпуса.