В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети"

В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней. По сведениям источников ТАСС, он занимал одну из ведущих должностей в компании "Евросеть".

Молодого мужчину искали с 12 января. Волонтеры движения "Лиза Алерт" обзванивали больницы и осматривали территорию новой Москвы. Было известно, что в последний раз Дмитрий Ефимов выходил на связь в районе станции метро "Румянцево". Он был одет в сине-черное пальто и джинсы.

Сегодня поступила информация о гибели Ефимова. Его нашли мертвым в лесополосе недалеко от его дома в ТинАО. По предварительным данным, он получил смертельное переохлаждение.