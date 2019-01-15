В Москве подорожает хлеб

Крупный производитель заявил о подорожании хлеба для жителей столичного региона. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на представителей предприятия-изготовителя.

В ближайшее время цены на хлеб, мучные и кондитерские изделия от крупного поставщика могут вырасти примерно на 10 процентов. Представители предприятия подтвердили агентству, что ценники на самом деле изменятся. Это, в первую очередь, связано с подорожанием сырья и стоимости перевозки.

Подорожания стоит ждать с 25 января, говорится в объявлении, попавшем в интернет. Сейчас цены на хлеб в Москве сильно зависят и от статуса торговой сети, и от исходного сырья, из которого изготавливается продукт. Буханку "белого" в столичных гипермаркетах при желании можно найти и за 18 рублей, но встречается и 300-граммовая нарезка по 130.